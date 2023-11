Graciele Lacerda diz que não vai se pronunciar sobre acusação de perfil falso

Após ser acusada de criar um perfil fake Graciele Lacerda, 43, esposa de Zezé Di Camargo, 61, anunciou que o caso segue em segredo de justiça. Graciele foi acusada por Amabylle Eiroa, mulher de Igor Camargo e nora do cantor, de criar um perfil fake nas redes sociais para difamá-la. Prints mostraram que o mesmo perfil atacou Wanessa Camargo, outra filha de Zezé.

VEJA MAIS

Em uma sequência de stories no Instagram, a influenciadora Graciele Lacerda afirmou que tudo está sendo resolvido em segredo de justiça. "Sei que vocês querem que eu fale, que eu me defenda, mas eu não posso falar agora porque está sendo tudo resolvido em segredo de justiça. Eu não vou expor porque não vou cometer os mesmos erros que cometeram porque isso é crime. Eu vou esperar o momento certo, a hora certa e vai ter, tá gente? Ao mesmo tempo que vocês querem ouvir, eu quero muito falar", declarou.

A influenciadora também fez um pedido à imprensa para não lhe procurar, já que ela não dará nenhuma declaração. "Imprensa, não precisam ficar me procurando porque eu não vou falar. Aliás, acho que isso tinha que nunca ter saído, nunca ter sido exposto. Acho que são assuntos que tem que resolver interno, não ficar expondo. Eu odeio isso, não gosto disso e não vou entrar nessa bagunça. Saibam que eu estou fazendo tudo o que tem que ser feito, dentro da justiça e da lei", enfatizou.

A crise na família Di Camargo começou no dia 20 de outubro, quando Amabylle Eiroa postou uma indireta, afirmando que uma pessoa de seu convívio diário havia criado um perfil falso para difamá-la — os fãs acreditaram se tratar de Graciele. Prints mostraram um suposto perfil falso no celular de Graciele e comentários do mesmo perfil em postagens de Amabylle e sobre Wanessa Camargo.