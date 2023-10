Zezé Di Camargo confirma que a noiva Graciele Lacerda é a dona do perfil fake que ataca a família

O clima de tensão aumentou na família Camargo, pois várias pessoas prometeram e estão processando a influenciadora fitness e noiva de Zezé Di Carmargo, devido à suspeita que Graciele Lacerda seria a dona do perfil fake. Segundo o jornalista Leo Dias, Zezé Di Camargo confirmou que a noiva é a responsável pela conta falsa.

Zezé Di Camargo teria confirmado ao jornalista Leo Dias que o perfil falso no Instagram seria de Graciele Lacerda, sua noiva. Uma das últimas acusações que caíram sob a noiva é que ela teria exposto a traição da enteada Wanessa Camargo com o ex marido.

Confira a publicação do jornalista.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)