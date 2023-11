Igor Camargo, filho de Zezé e Zilu, confirma que foi demitido pelo pai

Após a briga na família Di Camargo ganhar um novo capítulo com a demissão de Igor Camargo pelo próprio pai Zezé di Camargo, o jovem confirmou nas redes sociais a "ruptura profissional".

“Houve uma ruptura profissional, não motivada pelo o que a mídia acusa, e garanto que todos os compromissos com nossos parceiros serão preservados em uma transição gradual e, provavelmente, a ruptura é temporária. Pessoalmente, isso me permitirá concentrar em outros projetos com os quais estou me envolvendo”, afirmou em um vídeo.

A briga entre pai e filho ocorreu após cada um tomar as dores por suas mulheres em um conflito familiar. Nas últimas semanas, Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo, revelou que Graciele Lacerda, esposa de Zezé, mantinha um perfil fake nas redes sociais para atacar a família Di Camargo, em especial as filhas, Camila e Wanessa, e a ex, Zilu.

Apesar das provas expostas pela nora, Zezé tomou o partido da atual companheira e decidiu demitir o próprio filho, que era responsável pela gestão financeira da carreira artística.

No vídeo, Igor agradece ao pelos ensinamentos da vida. “Meu pai, como a família toda sabe, nunca deixou faltar nada para seus filhos, sempre pensou nos filhos, e algumas das lições mais valiosas da minha vida, como valorizar o que temos e conhecer a dignidade do trabalho, aprendi com ele. Tenho gratidão pelo meu pai e sei que ele se orgulha de mim”, detalhou.

“Não posso dizer que estamos unidos; ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas”, explicou o rapaz.