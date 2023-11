Graciele Lacerda se pronuncia sobre perfil fake: ‘Confiei nas pessoas erradas’

Graciele Lacerda, 43, influenciadora e noive de Zezé di Camargo, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a criação de um perfil fake por ela, segundo Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo.

Através de seu perfil no Instagram, a influenciadora decidiu explicar sobre a situação após fãs pedirem explicações. Em um dos comentários, Graciele afirmou que seu erro foi ter confiado em pessoas que viviam dentro de sua casa. “O meu erro nessa história foi ter confiado em pessoas que viviam dentro da minha casa. Nada mais”, escreveu ela.

"Verdade, espero que tenha aprendido com seu erro, porque, afinal, todos somos falhos. Mas é vivendo, aprendendo e se arrependendo… E não fazendo de novo, que [assim] conseguimos evoluir como seres humanos todos os dias", disse a internauta.

Entenda o que aconteceu

Graciele e Amabylle começaram a se alfinetar em 20 de outubro, quando a esposa de Igor Camargo disse que Lacerda tinha um perfil falso para atacar e difamar ela e outros membros da família. Em meio à repercussão da briga, a noiva de Zezé postou uma mensagem entendida como indireta para Amabylle.

"Saiba ser luz mesmo rodeado de pessoas nubladas! Bom domingo meus amores". No mesmo dia, Amabylle postou a mesma frase, o que, para os fãs, corroborou de que ela falava da noiva de Zezé.Zilu, ex-esposa do cantor sertanejo, e uma das vítimas do tal perfil falso, apoiou Amabylle.

"Você é uma pessoa de caráter ímpar [...] Fica tranquila porque Deus está cuidando de você. Mil poderão cair ao teu lado; dez mil, à tua direita, mas nada o atingirá. Te amo", escreveu a ex-esposa do cantor.

Semanas depois, Amabylle postou um documento que supostamente comprova que Graciele é a dona do fake. Gracielle pediu paciência aos fãs e reafirmou a inocência. Zezé di Camargo e Igor Camargo saíram em defesa das esposas. Na semana seguinte, o rapaz foi demitido da empresa do pai.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)