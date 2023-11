Após um mês de polêmica, fãs cobram explicação de Graciele Lacerda sobre perfil fake

Um mês se passou, e até agora Graciele Lacerda não veio a público esclarecer a polêmica do perfil fake. A atual mulher de Zezé Di Camargo foi acusada no dia 20 de outubro pela nora do cantor de ser a dona do perfil falso @prisciladantas568, conta do Instagram que era usada para atacar e caluniar Zilu, a nora e as filhas do sertanejo.

Graciele chegou a alegar inocência, mas disse que estava reunindo provas com seu advogado para esclarecer os fatos. Porém, ela ainda continua em silêncio sobre o assunto. Vários internautas e fãs encheram o último post de Graciele no Instagram, com comentários cobrando explicações sobre o caso. Uma outra seguidora escreveu que ela deveria ter se "arrependido com o erro", e a mulher de Zezé respondeu. "O meu erro desta história foi ter confiado em pessoas que viviam dentro da minha casa. Nada mais", limitou-se a dizer.

Comentário de Graciele Lacerda sobre a polêmica familiar (Foto Instagram: @gracielelacerdaoficial)