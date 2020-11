Graciele Lacerda comemora nova forma física

Graciele Lacerda, de 40 anos, compartilhou esta semana em seu Instagram mais uma conquista de seu estilo de vida fitness. A empresária, noiva de Zezé di Camargo, usou uma fita métrica para contar aos fãs que perdeu dois centímetros de barriga e quatro de cintura em apenas uma semana.

Ela ainda revelou que chegou a engordar na quarentena, mas está retomando o corpo de antes. “Tirei medidas agora para saber, em uma semana, quanto perdi de barriga e cintura. É impressionante”, começa ela.

“Perdi dois centímetros de barriga e quatro centímetros de cintura. Estava com 81 cm de barriga porque dei uma engordadinha na quarentena. Estou emagrecendo. De 81 cm, foi para 78 cm. A cintura foi de 76 cm para 72 cm. Que bacana!”, comemora.

No dia do aniversário de 40 anos, em outubro, o noivo, Zezé Di Camargo, usou as redes sociais para se declarar para a influenciadora. O cantor publicou uma foto em que o casal aparece agarradinho. “Se depender de mim, esse seu sorriso, nunca vai deixar de existir. Você hoje chega a uma idade linda! Mulher de verdade, de alma bonita e de dedicação à aquilo em que acredita. O aniversário é seu. O presente é meu! Obrigado por fazer minha vida diferente e especial. Te amo minha vida! Feliz aniversário meu amor!”, escreveu ele.