BBB 24: Zilu expõe ameaças que Wanessa Camargo sofre desde o começo do reality

No último domimgo (11) Zilu, mãe de Wanessa Camargo, expôs em seu Instagram algumas ameaças que a sua filha vem sofrendo desde o começo do BBB 24. A empresária justificou alguns posicionamentos de Wanessa, destacando que a cantora não tem a mesma perspectiva que o público externo, o qual tem acesso a todas as interações da casa e dos jogadores.

“No BBB, os participantes não possuem a clareza de perspectiva que temos aqui fora; emoções e pensamentos muitas vezes se tornam confusos e entrelaçados. Quando sair, ela terá a oportunidade de refletir sobre suas ações e pedir desculpas por qualquer comportamento que reconheça como inadequado, além de se aprofundar em todos os temas sensíveis que estão sendo vivenciados", escreveu aos seus seguidores.

Na mensagem, que acompanhou uma montagem de comentários ameaçadores, a ma~e da cantora afirmou que tomará medidas legais. “Um erro não justifica outros. Temos recebido inúmeras mensagens de ódio, incluindo ameaças de morte e comentários extremamente agressivos. Todas essas mensagens estão sendo levadas às autoridades competentes, pois este tipo de comportamento não pode ser normalizado”, declarou.