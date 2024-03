BBB 24: Sem saber do fim do casamento, Lucas Buda se declara e pede desculpas à esposa

Um vídeo do BBB Lucas Buda está viralizando nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (4). No quarto do líder, o capoeirista, que na última festa flertou com Pitel, se declara e pede desculpas para a esposa Camila Moura ao falar sobre as alianças na casa. Nos últimos dias, Camila usou as redes sociais para afirmar que torce para Davi após a suposta traição do carioca no reality show.

“Amor da minha vida. Será que você está acordada a uma hora dessas, Camila? Camila, me perdoa por ter feito essas alianças escusas, mas é porque eu achava que tinha que ser feito", disse Lucas, durante a madrugada.

Em seguida, o brother carioca seguiu explicando à agora ex-mulher sobre sua visão de jogo dentro da casa. "Amor, não dá para ver tudo daqui. A gente tem uma visão limitada das coisas. Eu acho que elas [as pessoas da casa] são legais. Pode ser que não, mas fazer o quê? É o que dá para ver”, brincou Buda.

O que aconteceu entre Lucas e Pitel?

Durante uma conversa na última festa do reality show, o carioca se declarou para a assistente social. Sentados um de frente para o outro em um dos sofás, Lucas disparou para Pitel que ela o bagunçou, cantando um trecho da música "Baiana" do Emicida.

Após a repercussão do momento, a esposa de Lucas apagou todas as fotos com o então marido e declarou torcida para o participante Davi. Pouco depois, Camila Moura, que tinha apenas 1 mil seguidores, ultrapassou a marca de 1 milhão.

"Mani Reggo, se o Davi estiver no paredão de novo, o que acha de uma live com mutirão? Para acalmar o 'Calabreso'", disse ela nos stories.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)

