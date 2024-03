BBB 24: esposa de Lucas ultrapassa brother em números de seguidores no Instagram após flerte

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, do Big Brother Brasil 24, conseguiu conquistar 1 milhão de seguidores no Instagram, em menos de 24 horas, neste domingo (3), após decidir expor sua opinião e a decisão de encerrar o relacionamento com Buda depois do suposto flerte dele com Pitel no reality show. Com isso, ela passa a acumular mais seguidores que o próprio professor, que está em confinamento e com 132 mil.

Os usuários decidiram apoiar a jovem e a seguiram no Instagram, totalizando o número de seguidores. “São muitas mensagens de carinho! Não tenho como não agradecer a esse apoio todo… não esperava. Para quem não sabe ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento resolvi colocar a cara no sol”, escreveu Camila nos Stories.

Em seguida, ela falou sobre como o apoio dos internautas estão a ajudando se libertar “de muitas amarras”. Camila revelou que estava resolvendo alguns processos sobre isso, dando a entender que são papeladas da separação, e que estava acompanhando o desenrolar da conversa entre Lucas Henrique e Giovanna Pitel. “Espero que entendam minha posição e aguardem meu posicionamento”, concluiu.

Mais cedo, Camila apagou todas as fotos em que aparecia ao lado de Lucas Henrique. Em seu perfil no Instagram, ela deixou apenas as imagens em que está sozinha ou com seu cachorro de estimação.

Além de ter rasgado as fotos de Buda e jogado-as no lixo. “Sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueiro sou eu. Mas foi tudo muito rápido. Tô resolvendo meus BOs e já venho falar aqui! Me aguardem! O mundo não gira, ele capota”, escreveu ela nos Stories.