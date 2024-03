BBB 24: Michel é o eliminado de reality e Davi permanece no jogo

Depois que anunciar que o Paredão não era sobre a paraense Alane, Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Michel nesta terça-feira (05). O professor levou 70,33% votos, o baiano 28,73% e Alane apenas 0,94%.

"Davi pode se despedir do Michel", disse o apresentador na eliminação.

Michel caiu no Paredão por indicação do Líder, Davi por atender o Big Fone e Alane por receber seis votos na casa.

"Sempre que dá pra economizar o nosso cérebro é muito pão duro. Pra economizar energia mental, a gente coloca as pessoas em gavetas e rótulos", disse o apresentador.

"Aqui no BBB a gente podia falar do cara que vence uma prova atrás da outra", falou Tadeu ao se referir a Michel. "A gente podia falar do cara que arruma as mesas de café da manhã mais lindas do BBB", disse, apontando Davi.

Yasmin e Leidy ficaram chocadas com a notícia e Davi disparou: "vou beber uma água", e saiu da sala.

"Obrigada mãe, obrigada Nossa Senhora de Nazaré, obrigada Brasil, obrigada Belém, obrigada Norte", gritou Alane. Em seguida, ela abraçou Davi e os dois pularam comemorando a permanência na casa.