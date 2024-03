BBB 24: Discurso de Tadeu em eliminação de Michel dá susto em internautas; vídeo

O discurso de Tadeu Schmidt sobre a eliminação deste 11º paredão, integrado por Alane, Michel e Davi, assustou vários internautas na noite da terça-feira (5). A parte final do discurso do apresentador dava a entender que Davi seria eliminado, pois pediu para ele se despedir do professor de Geografia. Mas, na verdade, quem deixou o programa foi Michel. Veja!

"Já chegou a hora de saber a verdade definitiva. E hoje o resultado vai surpreender muita gente. No fim do dia, uma frase vai prevalecer. Opção 1: 'Pequenos escritores podem escrever grandes histórias'. Ou opção 2: 'O fraco voltou, sô'. Davi, pode se despedir do Michel. Michel, quem sai é você", disse Tadeu.

Eliminado com 70,33% dos votos para sair, em um paredão que acumulou exatos 224.381.203 votos, o professor de Geografia deixa o BBB 24 após 57 dias na casa.

Nas redes sociais, internautas contaram o susto que levaram com o final do discurso de Tadeu. "Tadeu fez um discurso que fez o coração da maioria parar por um segundo", publicou um. "Eu jurava que Davi iria sair com esse discurso [do Tadeu]", escreveu outro. "Quase enfartou meio mundo para no final o Davi nem chegar perto [de ser eliminado]"

Teve também quem elogiasse o discurso apresentador: "Tadeu foi o jogador da partida hoje, maior discurso emocionante, como se tivesse sido uma disputa acirrada e no final o Michel saiu com 70%".

Alane, que também integrava o paredão, foi dispensada por Tadeu antes mesmo do discurso, aliviando a paraense dizendo que ela não corria risco de eliminação. A bailarina recebeu apenas 0,94% dos votos para sair.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)