BBB 24: Camila Moura, ex-esposa de Lucas, rompe com família do brother após flerte com Pitel

Após romper com o ex-marido Lucas Buda, a professora Camila Moura também optou cortar laços com a família do participante do Big Brother Brasil 24. Camila também saiu dos grupos que puxavam torcida para o capoeirista e não responde a ligações ou mensagens dos amigos de Lucas Henrique. Na última festa dentro da casa mais vigiada do Brasil, o participante do Pipoca flertou com Giovanna Pitel, motivo pelo qual a historiadora optou por encerrar a relação.

VEJA MAIS

Segundo a Coluna Play, do Jornal O Globo, o último contato de Camila com a equipe de Lucas foi para pedir que os administradores deletassem as fotos dela e do ex-marido do Instagram. Ainda segundo a publicação, a professora de história pediu para que os responsáveis pelo perfil não se pronunciassem sobre a decisão dela de encerrar o relacionamento de oito anos.

Camila fez um desabafo no X, antigo Twitter, e comentou sobre o posicionamento de pessoas próximas do ex-marido sobre a separação anunciada por ela.

“Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas super entenderem o meu lado, mas acharem que eu deveria esperar ele sair para ‘resolver’, ou seja, ser chacota para um país todo em silêncio porque o bonito não sabe o que está acontecendo, 'ah vá', né?”, escreveu Camila.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)