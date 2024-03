BBB 24: Ex-esposa de Lucas Buda afirma que Pitel não tem culpa: 'Meu problema é com o calabreso'

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, voltou a se pronunciar após o integrante do BBB 24 flertar com Giovanna Pitel. Horas depois da equipe da alagoana se manifestar nas redes sociais, a professora voltou a comentar sobre o ocorrido da última festa e declarou que não culpa a sister pelo erro do carioca.

Durante a madrugada, os administradores do perfil de Pitel questionaram as afirmações ditas por Camila nos desabafos publicados no Instagram. No comunicado, a equipe reforçou que a intenção não é invalidar tudo o que a ex-esposa do carioca está sentindo nesse momento.

Na manhã desta segunda (4), a professora de História se pronunciou sobre o comunicado, afirmando que a equipe de Giovanna alegou que Lucas e a alagoana "se roçaram", deixando claro que isso aconteceu.

"Tem vídeo lá dos pezinhos deles. Eu não acredito em rivalidade feminina e eu não apareci aqui para criticar a Pitel. Ela tem o relacionamento dela, com o parceiro dela, isso é questão deles, é o combinado deles, entende? Isso não me afeta", iniciou.

Camila reforçou aos seguidores que seus pronunciamentos dizem respeito unicamente a Lucas, declarando ainda que não cobra nada de Pitel, uma mulher com "uma história incrível para caramba".

"O meu problema é única e exclusivamente com a pessoa que tinha um combinado comigo, que é o Lucas Henrique, Buda, Calabreso, Lucas Capoeira. Como vocês preferirem chamar", falou.

