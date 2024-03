BBB 24: Ex-esposa de Lucas Buda afirmou que não tem apoio da família do ex

Após a polêmica entre Lucas Henrique, o Buda, e Pitel no Big Brother Brasil 24, Camila Moura anunciou o fim do relacionamento com o brother, que continua confinado, em suas redes sociais. Com a repercussão intensa, em poucas horas suas redes foram invadidas por novos seguidores ávidos por mais informações sobre o ocorrido. Nesta terça-feira (5), Camila abriu uma "Caixa de Perguntas" para que os seguidores pudessem tirar suas dúvidas. Uma das principais questões foi em torno da relação da professora com a família do ex.

"Quem tentou contato comigo foi só a irmã dele, ela disse que entende eu estar chateada, mas ela achava que eu não deveria fazer nada, que deveria esperar o 'bonito' (Buda) para conversar com ele", compartilhou a agora ex do brother.

"Em compensação, os amigos do Lucas (Buda), me esculhambaram, me chamaram de oportunista, falaram que eu estava me aproveitando da fama do Lucas", contou a professora.

Ela também disse que descobriu os comentários dos amigos por um grupo que ainda fazia parte. "Foi muito interessante, aliás, ver essa galerinha progressista passando pano para 'esquerdomacho', interessante", ironizou Camila.

Em seguida, respondeu a seguinte pergunta: "Você está recebendo algum apoio emocional da família do seu ex?", a resposta de Camila foi "Não".