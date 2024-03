BBB 24: No raio-x, Lucas Henrique diz que está com saudade da esposa, que já anunciou separação

Nesta terça-feira (5), em dia de eliminação no Big Brother Brasil 24, e após uma noite intensa de Sincerão os brothers estão com as emoções à flor da pele. Que o diga Lucas Henrique, que na manhã desta terça-feira (5), sem imaginar a confusão envolvendo seu relacionamento aqui fora, revelou que sente não estar perto dos familiares e da mulher, Camila Moura.

"Ontem foi um dia muito difícil para mim, porque a saudade apertou muito forte. Saudade da minha família, das pessoas que eu amo aí fora, da minha esposa, da minha casa e tal. A gente tenta transformar tudo isso em força, aqui, para a gente continuar lutando pela nossa sobrevivência, pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos", contou o carioca.

O professor de Educação Física aproveitou para dividir com o público sobre os novos passos que planeja tomar na competição.

"A estratégia essa semana é continuar jogando e focar firme no jogo, estou tentando me aproximar um pouco, ali, do Gnomo e do Puxadinho para sair da opção de voto deles", reforçou.