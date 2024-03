BBB24: Leidy Elin bate recorde na edição; entenda

Leidy Elin não gosta nenhum pouco de ser chamada de planta, até porque já bateu recordes na edição do Big Brother Brasil 24! Já se passou da metade do reality e ela segue sem receber nenhum voto no Confessionário. Com isso, a sister bateu o recorde de Gabi Martins, do BBB 20, e de Bruna Griphao, do BBB 23.

Leidy bateu um recorde por chegar no 11º Paredão sem ser votada no Confessionário. Porém, ainda tem mais um a ser batido, o da Viih Tube. Em sua edição, de 2021, Viih Tube só enfrentou o 13º Paredão e saiu com uma das maiores taxas de rejeição da história do programa, totalizando 96,69% dos votos.

Bruna Griphao também enfrentou o Paredão pela primeira vez no 11º, mas conseguiu escapar, sendo eliminada apenas no 13º. Gabi Martins, empatada com Bruna Griphao, teve sua primeira experiência no Paredão na 11ª formação, o que foi o suficiente para sua saída da casa.