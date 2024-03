BBB 24: Brothers flagram Lázaro Ramos e ator dá recado através de cartazes: ‘Vão descobrir’

Lázaro Ramos invadiu o BBB 24 pela manhã desta quarta-feira (06). O ator escolhido para o quadro “Vamos Invadir sua Casa” surpreendeu os brothers ao deixar uma mensagem misteriosa por meio de cartazes.

“Todo dia eles fazem uma parada pra deixar a gente curioso”, disse Giovanna antes de flagrar o artista. “Tem alguém aqui”, acrescentou Leidy Elin. Logo depois, os brothers, que estavam no jardim, reconheceram o ator através da porta de vidro. Com vários cartazes, Lázaro deixou os brothers ainda mais curiosos com o enigma: “Atenção. O Brasil pediu e ainda hoje vocês vão descobrir”.

Em seguida, o vidro esconde o ator novamente. Os confinados ainda procuraram por ele depois das portas abrirem, mas encontraram apenas um envelope escrito “Não abra”. A paraense Alane Dias ainda foi contra a regra e abriu o envelope que dizia: “Eu falei pra não abrir”.

