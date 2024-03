BBB 24: Tiago Leifert acredita que Globo deve repensar participação de famosos no BBB

O jornalista e apresentador Tiago Leifert, que esteve à frente do BBB até 2021, acredita que a TV Globo precisa repensar melhor e avaliar a dinâmica dos camarotes no programa. Leifert esteve na equipe que incorporou os famosos à edição no BBB20, uma das edições de maiores sucessos. Ele comentou o receio dos famosos irem para o BBB após o cancelamento sofrido por Karol Conká, em 2021. No podcast Achismos, o apresentador ponderou que a emissora precisa avaliar a participação das personalidades, já que os camarotes tendem a desistir no decorrer do jogo.

"Eu acho que talvez tenha que repensar para o ano que vem... Eles [camarote] estão querendo desistir muito. Isso é um sinal, um sintoma que precisa ser avaliado", afirmou. Leifert ressaltou ainda que o diretor Boninho não insiste para que nenhuma celebridade entrar no confinamento.

Leifert disse há questões da dinâmica do reality que não pode falar, por ser algo "muito interno", mas que já havia alertado e que aconteceram. "Mas antes de eu sair, eu falei duas, três coisas que, put*, aconteceram", ressaltou.

Todos as últimas três edições do BBB tiveram desistentes. No BBB 24, a influenciadora Vanessa Lopes apertou o botão de desistência na segunda semana. No BBB 22, quem desistiu foi o apresentador Tiago Abravel. No 21, o ator Lucas Penteado também decidiu desistir da competição. Apenas um participante pipoca desistiu do jogo, Bruno Gaga, em 2023.