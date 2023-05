Tiago Leifert atualiza progressos da filha no tratamento contra câncer nos olhos

O jornalista e ex-apresentador do Big Brother Brasil Tiago Leifert concedeu uma entrevista exclusiva para o programa Altas Horas, exibido neste sábado (6), em que falou sobre o estado de saúde da filha Lua, de apenas 2 anos. A menina foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que afeta os olhos.

Durante a entrevista, Tiago Leifert explicou que a filha segue em tratamento contra a doença e que abril foi o primeiro mês em que ela não precisou de intervenção médica. O jornalista aproveitou para conscientizar os pais sobre a importância de estarem atentos aos filhos e procurarem um oftalmologista caso notem qualquer sinal diferente nos olhos.

Segundo Tiago Leifert, o retinoblastoma é uma doença que se desenvolve dentro dos olhos e é comum em crianças. Ele também ressaltou que é fundamental que os pais fiquem atentos a qualquer mancha branca ou sinal de diferença nos olhos de seus filhos e procurem um médico especializado imediatamente.

A entrevista de Tiago Leifert no Altas Horas teve grande repercussão nas redes sociais e muitas pessoas se solidarizaram com a situação da filha do jornalista. A conscientização sobre a importância da detecção precoce do câncer de olhos em crianças também foi amplamente difundida após a entrevista