Entenda o que é retinoblastoma, câncer identificado na filha de Tiago Leifert

O apresentador Tiago Leifert usou as redes sociais, neste sábado (29), ao lado de sua esposa Daiana Garbin, para falar sobre a doença diagnostica na filha, Lua. A retinoblastoma é um câncer que ocorre na parte de trás do olho e é frequente em crianças abaixo de cinco anos.

A oftalmologista paraense Daniela Macedo publicou um vídeo, neste sábado (29), no Instagram, sobre o assunto. Ela explica explica que a doença pode comprometer os olhos, caso dignosticada tardiamente.

"É uma doença que pode ter uma relação com a hereditariedade e um dos sintomas são o reflexo dos olhos, os conhecidos olhos brancos identificados nas fotos. Outros sintoma também é a posição da cabeça da criança para enxergar", explica.

A médica acrescenta que é importante fazer o acompanhamento periódico com oftalmologista, pois com o diagnóstico precoce pode salvar a visão da criança.

VEJA MAIS

Sintomas

E alguns sintomas que os pais ou cuidadores devem ficar atentos é quanto ao famoso olho de gato, que é o reflexo branco da fotografia. O nome técnico é leucocoria.

Outros sintomas que devem ser notados é quanto a irritabilidade, dor de cabeça, estrabismo e a forma como a criança olha para as pessoas ou na tentativa de pegar qualquer objeto.

O tumor

O tumor nasce na retina em células primitivas e ocorre aproximadamente um caso a cada 15 mil crianças, por isso, é considerada uma doença extremamente rara.

Geralmente é unilateral, mas em casos que ocorre bilateral a medicina chama de retinoblastoma congênito, pois está associado com uma alteração genética herdada do pai e da mãe. Nesse caso é importante que os pais fiquem atentos, pois a chance do segundo filho ter a doença é de 25% a 50% de chance.

Tratamento



O tratamento é baseado no local da doença e, atualmente, é mais usado a quimioterapia intra-arterial, em que se coloca a medicação por meio de uma artéria fina, similar a um cabelo, jogado dentre desse olho para preservar a visão da criança e o globo ocular.

Em alguns casos não é possível fazer a preservação com a quimioterapia intra-arterial e é preciso usar a quimioterapia sistêmica, que traz efeitos colaterais sistêmicos. Em casos avançados, é necessário fazer a retirada do olho da criança. Lembrando que o objetivo primeiro é salvar a vida, segundo é preservar o órgão afetado e terceiro é preservar a estética.

Desafio



O diagnóstico precoce é o maior desafio e a médica alerta que se a criança está com reflexo do olho do gato, lacrimejando, irritabilidade é importante procurar um médico imediatamente, pois o diagnóstico precoce salva vidas.