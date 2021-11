Sem despedia oficial, Tiago Leifert deixa o 'The Voice Brasil' e a Globo

Foi com um singelo “Vou-me embora, valeu” que Tiago Leifert encerrou sua participação na Globo nesta quinta-feira (4), à frente do “The Voice Brasil”. Sem despedida oficial, o apresentador de 41 anos saiu do ar sem um recado para o público, anunciando apenas a fase Tira-Teima e encerrando o show de talentos como se fosse uma edição normal. As informações são do jornal O Dia.

Quem assume o comando do reality é André Marques. Leifert pretendia ficar até o fim da temporada do programa, mas um problema pessoal – que o apresentador preferiu não entrar em detalhes – o impediu de seguir.

“Não posso sair de São Paulo, ficar longe da minha família. Se o programa fosse gravado aqui em São Paulo até daria para fazer. Mas espero ter boas notícias em breve e venho aqui explicar para vocês. Minha ideia é ir até aí na final do programa dar um abraço e me despedir de todos”, escreveu em seu perfil no Instagram.

O desligamento de Tiago da Globo acontece após 15 anos na emissora. O apresentador se consolidou no comando do "Big Brother Brasil", que na edição de 2022 será encabeçado por Tadeu Schmidt.