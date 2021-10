Tiago Leifert antecipa saída da Globo; veja motivo

A Rede Globo confirmou a saída de Tiago Leifert da emissora, alegando motivos pessoais. Segundo nota, Tiago apresentará apenas a fase 'audições às cegas' do The Voice Brasil.

As fases seguintes do programa serão comandadas por André Marques, ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló, com Jeniffer Nascimento na cobertura de bastidores.

Anteriormente, Leifert disse que sua despedida seria após o fim do The Voice, o que não aconteceu.