Saída antecipada de Tiago Leifert e volta de Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Os fãs de Mayra Cardi e Arthur Aguiar foram surpreendidos com a volta inesperada do casal. A equipe do Égua do Babado anotou tudo e faz os comentários sobre este acontecimento envolvendo as celebridades.

Outro assunto comentado durante esta semana foi a saída antecipada do apresentado Tiago Leifert da TV Globo. Tiago estava nas gravações do The Voice e foi substituído por André Marques.

E a apresentado e jornalista Leilane Neubarth falou sobre o atual momento amoroso e disse que jamais imaginou que se apaixonaria por uma mulher.