Retinoblastoma: esposa de Tiago Leifert e médica farão live informativa sobre câncer da filha

O ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert, emocionou a todos com vídeo gravado ao lado da esposa, a jornalista Daiana Garbin, no qual contam como descobriram que a filha possuia uma doença rara. Conhecida como Retinoblastoma, o câncer ocular é mais comum em crianças.

Como um apelo aos pais, o jornalista trouxe o relato pessoal e deseja levar mais informações para que outras crianças recebam um diagnóstico precoce e um tratamento de mais sucesso.

Com esse intuíto, Tiago divulgou em suas redes sociais a live que Daiana Garbin apresentará com a médica Carla Macedo, na qual trará mais informações sobre a doença. A transmissão acontecerá na próxima quarta-feira, 02/02, às 18h, no instagram da esposa do ex-apresentador.