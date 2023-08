Tweets antigos de Clara Moneke, atriz de 'Vai na Fé', viralizam e causam polêmica nas redes sociais

Publicações antigas são sempre um prato cheio para a internet e, dessa vez, quem está sendo vítima de seu passado é a atriz Clara Moneke, conhecida pelo seu papel como Kate na novela "Vai na Fé". Internautas resgataram tweets antigos da atriz falando mal de outras celebridades.

O mais comentado é um de 2020, em que a atriz diz não gostar de Anitta e chama a cantora de "racistinha desgraçada". Uma internauta concordou e comentou à época também "não conseguir engolir essa mulher". "Nunca desceu", respondeu Clara. Isso tudo veio à tona após a atriz postar uma foto sorridente com a cantora durante as gravações do programa "Pipoca da Ivete".

Com a repercussão, Clara logo apagou as publicações, mas os internautas continuaram desenterrando seus tweets, que agora estão dando o que falar nas redes sociais. Rafa Kalimann, Rodolffo Matthaus, Fiuk, Manu Gavassi e Tiago Leifert também foram alvo das opiniões ácidas da atriz na época do BBB.

A atriz chama Manu Gavassi de "garota boba" em um comentário e Rafa Kalimann de "cabeção" ao criticar as publicidades feitas pela influenciadora. Em outros tweets sobre o reality, Clara chama Rodolffo de "racista" e Leifert, que apresentava o programa, de "otário".

"O Fiuk vai sair desse BBB igual uma uva passa de tanto que chora" e "medo do Fiuk estar debaixo da minha cama" foram algumas das piadas feitas sobre a participação do cantor no BBB 21.

Apesar dos tweets comprometedores sobre outras celebridades, Clara Moneke está caindo na graça do público pela sinceridade, como disse uma usuária: "A primeira pessoa a sofrer exposed no Twitter e ser aclamada". Outra internauta fez um compilado com todos os tweets antigos da atriz. Confira:

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)