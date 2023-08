Vai Na Fé: resumo do final; veja o que acontece no fim da novela na TV Globo

A novela "Vai Na Fé" chega em sua reta final nesta semana. Amanhã (11), os telespectadores poderão conferir o desfecho da história de Sol (Sheron Menezzes), que luta pela vingança contra Theo (Emilio Dantas) e se dedica para seguir na carreira de cantora. Além de revelar o destino da protagonista, a trama das sete também dará um final feliz para Ben (Samuel de Assis) e mostrará se o vilão, Theo, será finalmente preso.

Final de Sol

A personagem de Sheron Menezzes quer traçar um novo rumo para sua carreira como cantora, mas se envolveu com um empresário mentiroso. Após ter sido enganada, Sol enfrenta o vilão e abre o show de Lui Lorenzo (José Loreto), mesmo sabendo que isso pode trazer problemas e, ao mesmo tempo, novas oportunidades.

Final de Ben

Na vida profissional de Sol, os problemas não param de surgir, mas, no amor, a vida da dançarina e Ben está feliz como nunca. No último capítulo de "Vai Na Fé", o advogado e a filha de Marlene (Elisa Lucinda) finalmente irão se casar. Depois de muitas armadilhas feitas por Theo para separar o casal, os dois, que estão fazendo de tudo para colocar o vilão atrás das grades, terminarão a novela juntos e felizes.

Final de Theo

Nos últimos capítulos, as provas dos cometidos pelo vilão da trama começaram a cercá-lo. Após Anthony Verão (Orlando Caldeira) publicar um vídeo em que ele aparece com Grazy (Lorena Lima) desacordada, o empresário foi intimado a depor na delegacia sobre esses e outros casos de estupro.

Com os casos vindo à tona, o possível desfecho de Theo será na prisão. Após pintar o cabelo como disfarce para fugir do país e não ser preso pela polícia, o ex-marido de Clara (Regiane Alves) encontrará em seu caminho o ex-sócio, Orfeu (Jonathan Haagensen), que quer se vingar e pode colocar em risco a fuga do vilão.