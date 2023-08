Vai Na Fé: O que acontece com Theo? Orfeu tenta se vingar do vilão na novela das sete

Em "Vai Na Fé", Orfeu (Jonathan Haagensen) ficou revoltado ao perceber que foi enganado por Theo (Emilio Dantas), seu ex-sócio. Para se vingar, o dono do bar consegue uma arma com a ajuda de Naldo e atira no carro do empresário quando ele está saindo de um jantar, acompanhado de Érika (Letícia Salles).

VEJA MAIS

Com a ajuda dos comparsas, Orfeu sobe na garupa de uma moto e resolve seguir o carro do pai de Rafa (Caio Manhente). “É hoje que eu acabo com a tua vida, seu desgraçad*!”, diz ele, revoltado com a traição de Theo.

Assim que sai de um jantar com a nova namorada, o ex-sócio de Orfeu entra no carro, quando é surpreendido. O dono do bar saca a arma e atira contra o veículo, sem conseguir atingir Theo, que avança com o automóvel, atropela o inimigo, o deixando ferido.

“Achei que fosse morrer. Esse bandido entrou na frente do carro e começou a atirar contra a gente”, diz Theo.