Globo exibe beijo entre duas mulheres de 'Vai na Fé' após corte: 'Não é só um selinho'

Após cortar mais um beijo LGBTQIA+ ao longo da novela "Vai na Fé", exibida na TV Globo, a emissora exibiu a cena no programa "Encontro" desta terça-feira (8). O casal Clara e Helena, interpretadas por Regiane Alves e Priscila Sztejnman, respectivamente, tem feito sucesso entre os telespectadores na reta final da trama.

Durante a entrevista, Regiane se surpreendeu com a exibição da cena: “Olha lá o beijo, estamos mostrando”, disse Patrícia Poeta. Segundo a atriz, a repercussão da história com seu par foi uma surpresa.

"Às vezes a gente tem essa questão de: 'Ah, é só um selinho'. Mas para elas é muita coisa, [é uma coisa] de você realmente ser incluída. E o beijo não ser uma questão, ser aceito da melhor forma possível”, ressaltou Regiane Alves.

O romance entre as personagens foi algo inesperado, mas preciso para representar a comunidade e o relacionamento entre duas mulheres, longe do padrão e esteriótipo da sociedade. “Eu e a Priscila fizemos o trabalho com todo o respeito, com a direção da novela, o texto da Rosane, realmente com muita desenvoltura, para ser aceito e quem sabe cada vez mais a gente respeitá-los e aceitá-los na nossa sociedade”, completou a atriz.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)