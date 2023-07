Regiane Alves e Priscila Sztejnman se emocionam em último dia de gravação de 'Vai Na Fé'

"Vai Na Fé" está quase chegando na reta final e alguns atores da novela já estão compartilhando registros das últimas gravações, encerradas na última sexta-feira (21). Em meio às publicações do elenco, as atrizes Regiane Alves e Priscila Sztejnman apareceram emocionadas nas redes sociais após terem gravado a última cena do casal "Clarena".

Em sua conta do Instagram, Regiane publicou duas fotos com os olhos marejados, ao lado da parceira de cena. Na publicação, a intérprete de Clara disse que o clique resume o sentimento durante a despedida das personagens após a última gravação.

"Esperamos que vocês gostem dessa reta final de Vai na Fé, porque fizemos tudo com muito amor. Só tenho a agradecer a Priscila Sztejnman pela parceria e a toda equipe pelo trabalho excepcional. E claro que não poderia deixar vocês de fora, obrigada pelo carinho e por abraçarem a Clara", escreveu a atriz.

Sztejnman também agradeceu pela parceria durante os meses e declarou seu amor pela amiga de cena. "Rezinha, meu olho encheu de lágrimas aqui!! Te amo e sou muito grata pela nossa parceria!!!!", escreveu nos comentários.

Ainda na mesma rede social, a intérprete de Helena compartilhou com os fãs do casal um vídeo ao lado de Regiane. No registro gravado nos bastidores, é possível visualizar as duas atrizes indo às lágrimas ao falarem sobre a trajetória no folhetim de Rosane Svartman.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)