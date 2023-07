'O que era ódio, virou amor', diz Dora para Wilma, em 'Vai Na Fé'

Em "Vai Na Fé", Dora (Claudia Ohana) está passando por um momento difícil ao ter que se despedir das pessoas devido ao anaço da sua doença, um câncer sem cura. Além de expressar o sentimento de afeto às pessoas da família, a mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann) também acertou as contas com Wilma (Renata Sorrah) após anos de atritos entre as duas.

Enquanto Dora e Fábio (Zé Carlos Machado) estão descansando, Wilma fica ao lado da porta do quarto observando os dois, que chamam a atriz para entrar. Ao lado do móvel, a ex-empresária avisa ao casal que queria se despedir e agradecer por toda a ajuda durante a gravação de seu filme.

Em seguida, a mãe de Lui Lorenzo (José Loreto) relembra as brigas do passado com Dora, já que ela sempre foi apaixonada por Fábio, marido dela. “Quantos anos eu vivi numa relação de ódio com vocês? Quanto tempo eu gastei para descobrir que nós somos tão parecidos?”, desabafa Wilma.

“Foi o tempo que a vida precisou, Wilma”, responde Fábio. “O que era ódio, virou amor!”, diz Dora.

(Estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)