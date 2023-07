Vai Na Fé: Kate é presa e Hugo acaba baleado em falso 'sequestro' de Rafa

Em "Vai Na Fé", o plano arriscado de Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente) para conseguir tirar dinheiro de Theo (Emilio Dantas) não ocorre exatamente como o casal imaginava. No dia do resgate do "falso sequestro" do garoto, a jovem acaba presa e Hugo (MC Cabelinho) é baleado pela polícia, arriscando responder pelo crime organizado pela dupla.

Quando o empresário chega para pagar o resgate, a polícia cerca a área do terreno onde o trio está escondido. Sem saber quem está por trás do "sequestro" do filho, Theo avisa aos "sequestradores" que está com o dinheiro e pede que deixem Rafa sair do local.

Para que tudo ocorra conforme o planejado, Rafa tenta fazer com que o vilão peça para a polícia ir embora, mas Theo finge não escutar e o garoto sai do local, achando que a equipe policial se retirou.

Enquanto observa Rafa indo ao encontro do empresário, Hugo tenta fugir com Kate, conforme foi combinado, mas, ao ouvir a voz do ex-amante, a filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) trava. “Não, Hugo! Eu prefiro ficar escondida aqui! Minhas pernas estão tipo paralisadas”, diz.

Próximo ao local, alguém dispara fogos de artifício, assustando a todos e fazendo com que os policiais atirem ao ver Hugo correndo para deixar o esconderijo. “Mão para a cabeça! Como é teu nome, garota? Fala, menina! E esse cara aqui? Ele está ferido, manda uma ambulância para cá!”, ordena o policial.