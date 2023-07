Vai Na Fé: Theo e Érika armam plano para atrapalhar carreira de Sol

Na novela "Vai Na Fé", Sol (Sheron Menezzes) tenta voltar aos palcos após ter saído da banda de Lui Lorenzo (José Loreto). Na nova etapa da carreira, a ex-backing vocal começa a dar aula-show em Piedade, mas terá o evento boicotado por Érika (Leticia Salles) e Theo (Emilio Dantas).

VEJA MAIS

Para colocar o plano em prática, Érika vai ao escritório do pai de Rafa (Caio Manhente) e afirma que tem a intenção de se vingar de Sol, assim como ele, após ter se tornado réu no caso do abuso movido por Benjamim (Samuel de Assis) e pela mãe de Jenifer (Bella Campos).

Interessado no assunto, Theo ouve atentamente enquanto a jornalista diz que precisa de apoio financeiro para colocar a ideia em prática. A alternativa dada por Érika é criar "haters" em perfis nas redes sociais e contratar pessoas para xingar Sol durante o show na praça.

“Tem alguma coisa estranha rolando. Um monte de perfil com foto estranha começou a te seguir do nada. Tudo sem seguidor”, diz Kate (Clara Moneke).

Ao chegar no local, Jenifer percebe a presença de pessoas que não costumam frequentar a praça, usando blusas da mesma cor e segurando cartazes que, até então, estão enrolados.

Assim que Sol sobe ao palco, as pessoas contratadas pela dupla começam um apítaço e abrem os cartazes com as frases "mentirosa", "vagabund*", e "#solmentirosa", deixando a cantora em choque.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)