Vai Na Fé: Sol e Lumiar discutem durante julgamento de Theo

Em "Vai Na Fé", chegou o momento de Sol (Sheron Menezzes) e Janaína (Tulanih) começarem a depor no julgamento de Theo (Emilio Dantas). No passado, as duas mulheres foram abusadas sexualmente pelo vilão, que alega ser inocente e culpa Ben (Samuel de Assis) por estar a um passo de ser preso. Durante a audiência, a advogada e a dançarina discutem e irritam o juiz, que remarca a audiência para outra data.

VEJA MAIS

Após Janaína depor e falar a situação que enfrentou no passado com o ex-marido de Clara (Regiane Alves), chega a vez de Sol contar ao juiz tudo o que o vilão causou a ela. Ao contrário da primeira vítima, a mãe de Jenifer (Bella Campos) pede à autoridade que Theo entre na sala para ouvir o seu depoimento.

Assim que Sol conta a verdade, Theo a interrompe e afirma que tudo o que fez teve consentimento dela, deixando a mãe de Jenifer apavorada. "Ah, para. Fala a verdade, Sol! Você queria!", grita o vilão.

Quando começa a interrogar Sol, a advogada expõe a relação amorosa que a backing vocal tem com Ben, assistente de acusação do caso. “Meritíssimo, isso aqui é uma briga de família que foi levada às últimas consequências e que está onerando o Estado e perdendo o tempo de Vossa Excelência. A testemunha mentiu sobre a paternidade da filha por diversas vezes", diz Lumiar.

Irritada ao ser exposta, a namorada de Ben responde e afirma que o réu é amante de Lumiar, que é advogada do empresário. "Você está defendendo esse abusador porque está apaixonada por ele e não percebe o que ele é", desabafa Sol.

A troca de acusações entre as duas deixa o juiz incomodado, que, a pedido de Ben, decide por encerrar a audiência e remarcar para cinco dias depois. “Eu já perdi a conta das ligações pessoais desse caso!”, afirma a autoridade.