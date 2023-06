Vai Na Fé: Clara e Helena se beijam e fãs comemoram na web; confira

No capítulo de "Vai Na Fé" de quarta-feira (21), Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) deram o primeiro beijo exibido na trama, desde que começaram a namorar. A cena repercutiu nas redes sociais e fãs das personagens levaram o termo "BEIJO CLARENA" aos assuntos mais comentados do Twitter.

As intérpretes também usaram as redes sociais para comentar o momento romântico do casal exibido em "Vai Na Fé". Regiane celebrou o amor de Clara e Helena e agradeceu aos fãs pela torcida. Sztejnman compartilhou um trecho da cena e disse que foi algo lindo e delicado.

"O amor dessas duas mulheres transbordando cumplicidade, carinho, sintonia e afeto. Sentimentos que conduzem o namoro delas. Ficamos muito felizes e orgulhosas de viver essa história tão necessária. Muito obrigada pela torcida de vocês pelo casal Estamos juntas nessa!", escreveu Regiane Alves.

Confira a reação dos fãs:

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)