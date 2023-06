Vai Na Fé: Theo perde o controle e deixa Lumiar assustada

Em "Vai Na Fé", Theo (Emilio Dantas) notou que Lumiar (Carolina Dieckmann) está se afastando e acredita ela tenha descoberto a verdade sobre ele. O vilão então fica sabendo que Orfeu (Jonathan Haagensen) se vingou e revelou todos os crimes cometidos ao seu lado. Irritado, o empresário procura a namorada e a deixa assustada ao ameaçar derrubar a porta do apartamento onde ela mora.

"Eu não vou embora! Você tem que me escutar! Se você não abrir essa porta, eu vou arrebentar. Eu te amo. Acredita nisso, acredita no meu amor e não no ódio de quem quer me destruir. Ben [Samuel de Assis], Sol [Sheron Menezzes], Orfeu, minha filha. Todo mundo contra mim", grita o vilão.

Após perceber que Theo está furioso e que ameaça derrubar a porta, Lumiar implora que ele saia do local, já que não quer conversar com ele. O vilão se recusa a deixar o local e fica sentado em frente a entrada do apartamento e a advogada abre o coração ao falar que realmente o amou, antes de perceber que ele é agressivo.

"O que eu conheci ainda amo, mas esse cara descontrolado, que quer derrubar a minha porta no meio da noite, eu nunca amei. Eu nem sei quem é. Eu preciso pensar em tudo que está acontecendo. Prometo que quando eu souber o que falar, eu te ligo", diz ela.

"Eu vou esperar. O tempo que for necessário, não importa quanto. E quando você decidir voltar para mim, eu vou ser o homem que você merece", responde o vilão, antes de ir embora.