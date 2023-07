Vai Na Fé: Lulu Santos aparece em cena ao lado de Lui Lorenzo; saiba como será

Em "Vai Na Fé", Lui Lorenzo (José Loreto) largou os palcos e se refugiou em Lumiar, onde vive com Dora (Claudia Ohana) e Fábio (Zé Carlos Machado). Em mais um dia normal no local, o cantor é surpreendido ao conhecer, de forma inesperada, Lulu Santos, seu maior ídolo. Ao lado do artista, o filho de Wilma (Renata Sorrah) organiza uma surpresa para agradar a "madrasta".

Enquanto Lui e Lumiar (Carolina Dieckmann) conversam sobre o show que Dora (Claudia Ohana) pediu de despedida para o rapaz, o cantor surge no Refúgio e a dupla ouve um barulho, sem saber do quê ou de quem se trata.

A advogada estranha, já que, até o momento, não havia reservas para o local administrado pela mãe. De repente, surge Lulu, informando que está perdido, achando estar na estrada errada. "Aqui é Lumiar?", pergunta ele.

Em choque, Lui e Lumiar se olham e o filho de Wilma pede que o cantor faça uma participação especial no show preparado para a despedida de Dora. Lulu imediatamente aceita, deixando o ex astro pop maravilhado e indo em direção ao compositor para abraçá-lo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)