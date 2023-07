Vai Na Fé: Lulu Santos participa de show em homenagem à Dora

Em "Vai Na Fé", o dia tão aguardado em Lumiar finalmente chegou: o show que Lui Lorenzo (José Loreto) preparou para homenagear Dora (Claudia Ohana). Para tornar a apresentação ainda mais especial, o filho de Wilma (Renata Sorrah) convidou Lulu Santos, que estava de passagem pelo local, para subir ao palco.

No capítulo desta segunda-feira (17), Lui fica apreensivo, mesmo sabendo que Lulu havia prometido no dia anterior que faria a participação. Além disso, todos no Refúgio passam a duvidar da promessa do cantor e acreditam que o encontro só aconteceu nos sonhos do filho de Wilma.

Mesmo sem a presença do ídolo, o ex-astro pop sobe aos palcos e fala sobre as canções escritas ao lado da madrasta, que está passando por um momento delicado enquanto enfrenta um câncer em estágio terminal.

“Boa noite, gente! Tenho tido o privilégio de conviver com a Dora e de criar ao lado dela. São canções profundas e autorais que eu nunca apresentei num palco, mas que se a nossa homenageada quiser, eu posso cantar para vocês", conta Lui.

Enquanto Lui começa a cantar, Lulu Santos aparece no local e o ex de Sol (Sheron Menezzes) logo avisa que sempre acreditou que ele estaria ali.

"Vocês me chamaram e eu vim. Dora, vou cantar para você uma canção minha e do Nelson Mota, que marcou gerações", avisa Lulu, antes de cantar "Como uma onda".