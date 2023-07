Vai Na Fé: Dora morre após despedida emocionante ao lado da família; saiba como será a cena

Em "Vai Na Fé", Dora (Claudia Ohana) desfrutou de muitos momentos ao lado da família e ganhou até um show com direito a homenagem de Lui (José Loreto) e Lulu Santos de despedida. Na trama, o câncer sem tratamento da mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann) está avançado e, ao lado das pessoas que mais ama, ela morrerá em seu quarto, no Refúgio Paz do Lumiar.

Dora avisa a Guiga (Mel Maia) que acredita já estar partindo, mas, antes, ela abençoa o bebê que a influenciadora está esperando de Yuri (Jean Paulo Carlos). "Eu só posso desejar que essa criança nunca deixe de experimentar a vida com a intensidade do primeiro choro", diz ela.

Com muita fraqueza no corpo por conta da doença, a proprietária do Refúgio senta na cadeira de rodas e é conduzida por Fábio (Zé Carlos Machado) para o quarto. Lá, ela diz ao marido que agora, estando em paz e feliz, pode ir embora.

A situação deixa Lumiar desesperada, implorando para que Lui a leve para o hospital, mas, o ex-cantor relembra a amada que a esposa de Fábio queria que a passagem ocorresse em casa. Além disso, no passado, Dora deixou um testamento vital, contendo os limites de procedimentos médicos a serem realizados no seu corpo.

No quarto, Fábio pega um livro que fala sobre a morte e, ao começar a ler os primeiros trechos, Dora dará seu último suspiro e morrerá. “Nada pode ser mais íntimo do que compartilhar com alguém o processo ativo de morrer”, afirma o ex-ator.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)