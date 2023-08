Vai Na Fé: Jenifer fica confusa após retorno de Hugo e termina namoro com Eduardo

O retorno de Hugo (MC Cabelinho) para Piedade mexeu com a vida de Jenifer (Bella Campos) em "Vai Na Fé". Mesmo namorando Eduardo (Matheus Abreu), a estudante de Direito fica confusa com o que sente pelo ex e rompe o atual namoro após quase beijar o desenhista dentro da igreja do bairro.

Tudo acontece quando Jenifer e Hugo ficam presos na sala sem querer. Enquanto esperam alguém levar a chave para abrir a porta, os dois relembram alguns momentos do passado e o desenhista abre o coração para a ex-namorada.

“Maior tempão que eu queria estar assim contigo de novo. Assim, juntinhos, só nós dois. Maior saudade do nosso beijo. E dá para sentir que você também está", diz Hugo, se aproximando de Jenifer.

Quando os dois estão quase para se beijar, a garota recua, pede que Hugo fique longe e afirma que não é certo trair a confiança de Eduardo, que surge no local para abrir a sala. Assim que vai embora com o namorado, a filha de Sol (Sheron Menezzes) admite o que aconteceu quando estava a sós com Hugo e rompe a relação, deixando o rapaz chocado.

“Você é maravilhoso, Edu! Eu te amo, mas o Hugo ainda mexe comigo. Não vou mentir. Eu preciso de um tempo para pensar no que eu sinto e no que eu quero de verdade.”

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)