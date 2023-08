Vai Na Fé: Sol dá tapa em Theo após encontrar Jenifer no hospital

Theo (Emilio Dantas) estava desconfiado e concluiu que a dupla estava tramando algo após um de seus funcionários encontrá-los durante a noite no galpão da empresa. Em "Vai Na Fé", Jenifer (Bella Campos) e Rafa (Caio Manhente) vão parar no hospital após o empresário se vingar e Sol (Sheron Menezzes), revoltada com a situação, acaba dando um tapa no vilão.

Durante o jantar fora, Theo aproveitou o momento em que os pratos chegaram na bancada e, enquanto o garçom não se aproximava, colocou uma substância na comida, com o intuito de fazer Jenifer e Rafa passarem mal.

Quando chegaram em casa, a estudante e o fotógrafo não conseguiram dormir por conta de fortes dores na barriga e diarreia. Theo então disse aos dois que "daria um jeito de salvá-los" e partiu com a dupla para o hospital.

O vilão decide mandar uma foto de Jenifer no hospital para Sol, deixando a cantora preocupada, indo imediatamente até a unidade de saúde, acompanhada de Ben (Samuel de Assis).

Ao chegar no hospital, ela constata que a filha e Rafa estão estáveis e começa a gritar com o vilão. A mãe de Jenifer acusa Theo de tentar matar a jovem e ordena que ele confesse o crime. “Se eu souber que você encostou um dedo na Jeni ou no Rafa, eu mato você. Entendeu? Eu mato!”, ameaça Sol.

Sabendo que vai afetá-la, o ex-marido de Clara (Regiane Alves) menciona o abuso sofrido na juventude, culpando a dançarina pelo crime cometido por ele. “Sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara e acha que a culpa é dos outros", diz Theo, recebendo um sonoro tapa de Sol.

