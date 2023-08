José Loreto pede à autora de 'Vai Na Fé' por continuação da novela: 'Nunca te pedi nada'

Menos de duas semanas para o último episódio da novela "Vai Na Fé", da TV Globo, o ator José Loreto pediu à autora da novela, Rosane Svartman, que fizesse a "Vai Na Fé 2", uma segunda parta da novela. Por meio de uma publicação do Instagram com vários integrantes da novela das 7, Loreto disse ainda não estar preparado para deixar de dar vida à Lui Lorenzo, o cantor romântico que é sucesso dentro e fora das telinhas.

"Faltam duas semanas para acabar Vai na Fé. Vocês estão preparados? Eu ainda não… e já estou morrendo de saudade desses companheiros!!! Rosane Svartman faz Vai na Fé 2, nunca te pedi nada?!", clamou o ator.

Colegas de elenco, como Marcos Veras, que interpreta o Simas, e Mel Maia, que dá vida à influenciadora Guiga, apoiaram o ator e comentaram na postagem: "Vai Na Fé 2" acompanhados de emojis de coração.

Fãs da novela também concordoram com uma 2ª parte da produção. "Vai Na Fé 2, depois 3, 4, 5, 6.. para sempre, por favor", pediu um. "Rosane, já providencie 'Vai Na Fé 2', porque não vou aguentar tanto tempo longe desses", clamou um segundo. "Queria uma série de 'Vai Na Fé'", solicitou uma terceira.

Neste domingo (30), a música "Se Eu Fosse Casado", na voz do personagem Lui Lorenzo, alcançou dois milhões de reproduções no Spotify, um dos maiores serviços de música online do mundo. Além de receber elogios de outros cantores com a música, Loreto disse que descobriu que a canção alcançou o outro lado do mundo, especificamente a Coreia do Sul.

“Conheço alguns músicos, dos gostos mais requintados, e eles se amarram. A música também chegou à Coreia, e está bombando nos aplicativos de música. É muito mais surpreendente do que eu poderia imaginar. Que venham os shows!”, brincou o ator na ocasião. As informações são do G1.

Além da famosa música, Lui Lorenzo possui outras hits em seu perfil do Spotify, que é escutado por mais 260 mil ouvintes mensais. "Joaninha" é a sua segunda música mais ouvida, acumulando mais de 630 mil reproduções.

Perfil do personagem Lui Lorenzo já possui mais de 260 mil ouvintes mensais (Reprodução/Spotify)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)