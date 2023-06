José Loreto e Boca Rosa são vistos juntinhos em clima de romance durante festa

José Loreto e Bianca Andrade estiveram juntos em uma festa com amigos no último final de semana em São Paulo. Segundo os perfis de fofoca Lets Gossip e SubCelebrities, no Instagram, o clima era de romance. Segundo relatos de pessoas presentes no evento, Boca Rosa e Loreto não pareciam simplesmente amigos, e sim um casal.

Semanas atrás, surgiram rumores de que Bianca Andrade estaria vivendo um affair com Sam Porto. Os dois foram vistos juntos na São Paulo Fashion Week e até protagonizaram uma campanha em que trocaram beijos, conforme imagens do projeto.

Já José Loreto falou abertamente sobre o fim de seu namoro com Rafa Kalimann. Ele revelou à revista GQ que precisou fazer terapia para lidar com a intensa carga emocional do período. Loreto descreveu esse momento como “cheio de equívocos”.

“Foi bem caótico, eu estava no início de um processo e no fim de outro. Um término de relação cheio de opinião, de achismos, de equívocos. É difícil. Sorte que eu estava muito atarefado, trabalhando muito, então acabou preenchendo esse vazio. Não tive muito tempo para olhar [a repercussão] e passei um pouco por cima, sabe?”, confessou.

Vale lembrar que Rafa Kalimann, a ex de Zé Loreto, e Boca Rosa não se dão bem. A indisposição entre as duas foi revelada durante o Big Brother Brasil (BBB) 20, quando as duas discutiram por diversas vezes.