BBB 24: Qual BBB Boca Rosa participou? Relembre a trajetória da influencer

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como "Boca Rosa", participou da 20ª edição do Big Brother Brasil com tudo! Da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, a carioca entrou reality show como integrante do time "camarote" após viralizar na internet com seu jeitinho único em tutoriais de maquiagem e vídeos de estilo de vida.

Um dos motivos que a fez encarar o desafio foi a possibilidade de realizar o sonho da mãe, Mônica, que é fã do programa. Durante sua permanência na casa, a carioca foi alvo de críticas na internet por ser intensa e ter se jogado de cabeça no jogo. Ao estrear a nova dinâmica do reality com o time "pipoca" e "camarote", Bianca Andrade protagonizou momentos inesquecíveis com a influenciadora Mari Gonzalez e as cantoras Flay e Gabi Martins, relembrados até hoje na internet.

Entre as diversas polêmicas que se envolveu, está a briga com a influenciadora digital Rafa Kalimann, na primeira festa, e o assédio por Petrix, bastante comentado na época. Apesar de ter tido uma má reputação com o público, Bianca soube aproveitar cada momento na casa, até sair no 5° paredão do programa com 53,09% dos votos.

Após deixar o reality, a influenciadora divulgou a gravidez do primeiro filho, Cris, com o também ex-BBB Fred Desimpedidos. Com sua empresa, a influenciadora é sucessora do Boca Rosa Cosméticos e da marca Boca Rosa Beauty.

Atualmente, Bianca Andrade é uma das referências no ramo de cosméticos no Brasil e grande influência no mundo digital.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)