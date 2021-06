Viih Tube fica de quatro e bumbum impressiona em maiô cavado: ‘A pequena virou mulherão’

Viih Tube, do “BBB 21”, causou nas redes sociais, na última segunda-feira (14), ao aparecer ousada em uma sequência de looks. As informações são da Contigo.

Vestindo um maiô preto cavadíssimo e fazendo charme, ela brincou na legenda: "Se achando a top model".

Nos comentários, seguidores ficaram impressionados com a beleza da influencer, que resolveu expor sua beleza em um momento poderoso. "A pequena virou mulherão", declarou um fã.