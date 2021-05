Viih Tube compartilha chamada de vídeo com ex-bbb's

Viih Tube usou o Instagram para compartilhar um print de uma conversa por vídeo com Karol Conká, Projota, Arthur Picoli, Caio Afiune, Pocah, Nego Di e Thaís Braz.

"Que delícia rever vocês e ver como cada um está depois dessa experiência. Que papo gostoso. Faltou muita gente, mas a cada dia vamos revezando as chamadas de vídeo no grupo", contou Viih.

Recentemente, Viih contou que ela e outros ex-BBBs têm um grupo no WhatsApp, mas que Bil, que está em No Limite, Lucas Penteado, Fiuk e Juliette não quiseram entrar. "Vendo agora de fora tudo que ela [Juliette] passou, acho que seria muito para ela agora, um passo muito grande e seria difícil encarar tudo, não é o momento. Mas, se um dia ela quiser e se sentir pronta, já sabe que será muito bem-vinda. E a vibe do grupo está de nostalgia, muitas risadas e figurinhas nossas no BBB", declarou a youtuber.