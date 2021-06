Gil do Vigor não segue Viih Tube: ‘Tanta coisa para fazer que esqueci’

Em uma entrevista, Gilberto falou sobre sua atuação no “BBB 21” e sobre a polêmica de não seguir Viih Tube no Instagram. O brother contou que soube de vários momentos que a loira falou mal dele dentro do reality.

"Deixei de seguir a Viih Tube. Quando eu saí do programa, fui bombardeado de informações e depois fui processando as informações. Na minha briga com a Pocah, quando a Pocah foi pro quarto, vi que a Viih desceu a lenha em mim", disse.

Ele ainda garantiu que não tem problemas com a youtuber: "Aqui fora, se a gente se encontrar e estiver no mesmo ambiente, claro que vou cumprimentar, dizer 'bom dia', sorrir. Não tenho raiva, mas não quero para amizade. Poderia ter voltado a segui-la, mas estou com tanta coisa para fazer que esqueci", afirmou.