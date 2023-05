BBB 24: como se inscrever no reality? Veja o passo a passo

Após o sucesso e maior premiação da história do Big Brother Brasil, a 24° edição do reality está mais próxima do que o público e futuros candidatos imaginam! Em abril, dias antes da final do BBB 23, foi divulgada a abertura para inscrição de mais uma temporada do programa, que ainda não tem data de estreia definida.

No entanto, se o seu sonho é estar entre os confinados da casa mais vigiada do Brasil, as chances estão abertas para você. E para se candidatar basta acessar o site oficial de inscrição do BBB 24, disponível aqui.

A inscrição é feita por região do país e o candidato deve ficar atento ao prazo da sua região, já que as vagas são limitadas e esgotam rapidamente. O processo de seleção é feito através de questionários e formulários com informações sobre a vida pessoal, incluindo fotos e vídeos de apresentação que o inscrito (a) deve responder.

Posteriormente, o candidato (a) deve ficar no aguardo do contato da produção, que fará entrevistas na fase de seleção e outros contatos necessários para firmar a participação.

Dicas para a inscrição no BBB 24

1- O envio de arquivos é um importante quesito para a produção. Ao gravar o vídeo, o candidato deve ter boa desenvoltura e falar sobre sua vida pessoal e personalidade de forma leve e atrativa, que possa interessar ao programa.

2- Fique atento ao site oficial de inscrição.

3- As entrevistas com a produção são virtuais em quase todas as fases e as seletivas ainda não começaram.

4- O contato sempre será feito por meio dos canais informados na inscrição, seja e-mail, SMS ou telefone.

5- O endereço oficial da produção possui o domínio @castitreach.com, então verifique qualquer informação que possa receber em nome do programa.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)