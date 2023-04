BBB 23: Tadeu Schmidt anuncia reabertura das inscrições do BBB 24

Na noite de ontem, 25, antes de anunciar Amanda como campeã do BBB 23, Tadeu Schmidt anunciou que as inscrições para a edição de 2024 foram reabertas, aconselhou o público a caprichar no vídeo e declarou que não vê a hora de conhecer os novos brothers e sisters.

Na última sexta-feira, 21, as inscrições foram abertas com 35% das vagas disponíveis e nas primeiras 12 horas mais de 60 mil vídeos chegaram aos produtores, o equivalente a três vezes mais do que em 2022. No dia seguinte as inscrições foram encerradas. Nordeste e Sudeste já atingiram sua cota de inscrições, segundo as notícias.

Para se isncrever clique aqui e escolha a região onde mora ou nasceu. Depois é necessário responder a um questionário com 95 perguntas, com perguntas sobre a sua vida. É preciso enviar fotos e vídeos.