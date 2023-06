Viih Tube e Eliezer compram mansão de R$ 8,5 milhões no mesmo condomínio de Boca Rosa; veja a foto

Viih Tube e Eliezer estão de mudança para uma mansão milionária. O casal de ex-BBBs comprou uma casa no condomínio Residencial Haras Guancan, na região da Granja Viana, no município de Cotia, na Grande São Paulo. O imóvel de luxo foi avaliado em R$ 8,5 milhões e está situado em um terreno de 2.471 metros quadrados, em meio ao verde, e conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos.

Localizada no mesmo condomínio da influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, a nova mansão dos também ex-BBBs Viih Tube e Eliezer passa agora por reformas antes de receber a família. "Vamos morar no meio de uma floresta. Do jeito que a gente imaginou. A casa não tem luxo, é bem rústica, mas é muito a nossa cara", contou Eliezer, em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

Estilo de vida

Viih Tube e Eliezer contam que planejaram adotar um "novo estilo de vida" após o nascimento da filha. Os dois relatam que pretendem criar o bebê próximo à natureza e em ambiente que "não esbanje luxo", como reforça a influenciadora digital, que ficou mundialmente conhecida após lançar um canal no YouTube.

Confira a foto da mansão:

Confira a foto da mansão localizada no mesmo condomínio de Boca Rosa (Foto Instagram @eliezer)

