Rafa Kalimann desiste de comprar mansão para não ser vizinha de José Loreto

A influenciadora Rafa Kalimann desistiu de comprar uma mansão de R$ 9 milhões, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, para não ser vizinha de José Loreto, seu ex namorado. Em negociação para a compra há alguns meses, a blogueira optou por buscar outro local, longe da casa do ator, após o rompimento, no início de janeiro deste ano.

Em uma entrevista, Rafa contou que sentia a necessidade de realizar mudanças na sua vida, entre elas, no relacionamento amoroso, no trabalho e na casa onde desejava morar.

“Mudei questões com a minha família, a casa onde eu moro. Estou olhando outra casa. Mudei meu relacionamento, relações com as pessoas, amigos... Eu precisava olhar e entender quem caminha visando o mesmo propósito que o meu. Dei uma chacoalhada grande.”

Ao que parece, a relação com o ex-namorado não está nos melhores dias. Recentemente, a influenciadora foi clicada aos beijos com o novo affair, o empresário Antonio Bernardo Palhares. Com as fotos do novo casal circulando nas redes sociais, Loreto deixou de seguir Kalimann e fez uma postagem a qual os internautas apontam ser uma indireta para a blogueira.

“Penso um pouco, dá vontade de falar. Penso mais um pouco, prefiro me guardar”, escreveu ele.